A evolução dos museus nos sertões do Ceará

Foto: Arquivo Pessoal Francimar Alves. Coordenador do Museu de Fotografias de Quixeramobim.

No Ceará a evolução dos museus continua em alta. Dizer que museu é coisa do passado é passado mesmo, pois museu sempre fez parte das nossas vidas. Quem não tem passado não tem história.

Há tempos que sonhávamos em fundar um museu em nosso Quixeramobim, considerada a segunda maior cidade do Sertão Central. Conhecida como "Coração do Ceará", ela é de grande representatividade para nosso Estado. E falando em museus, não poderíamos deixar nossa urbe sem um equipamento dessa magnitude, pois o museu é um grande atrativo turístico e cultural numa cidade.

Esse projeto é voltado para resgatar a história de Quixeramobim, por meio da fotografia, e reviver o passado, para termos uma noção de como era nossa cidade, inclusive conhecer os nossos costumes e não deixar esse grande acervo desaparecer no tempo. Enfim, não podemos deixar que essa preciosa história acabe num monte de papéis sem valor. Vale ressaltar que a fotografia é um patrimônio cultural e histórico e que servirá de estudos, pesquisas e conhecimentos.

O projeto da fundação de um museu, em nossa cidade, surgiu pela visão da necessidade de um equipamento dessa importância. Vimos também que Quixeramobim desempenha um papel de relevância no cenário nacional, sendo uma das cidades mais antigas do Ceará.

Aqui no Sertão Central, temos as cidades de Quixadá, Ibaretama, Senador Pompeu, Boa Viagem, Pedra Branca, Itatira e Quixeramobim com museus. No momento, em Quixeramobim existe apenas nas redes sociais, mas em breve terá um espaço físico.

A razão maior para a criação desse museu foi o grande número de fotografias antigas que temos em arquivos, comprovando ainda a existência de um grande acervo na família quixeramobinense, fotos que trazem uma revolução na história.

O Museu da Fotografia de Quixeramobim é mantido pela Associação Comunitária do Museu de Fotografias e Artes Literárias de Quixeramobim (ACMFALQ), que tem por finalidade apoiar e colaborar com as atividades do museu, contribuindo para seu bom desenvolvimento. n