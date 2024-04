A prisão em flagrante do presidente da República

Foto: Arquivo Pessoal Gustavo Pinheiro. Mestre em Direito.

Noticiou a imprensa nacional, e o O POVO disso não dissentiu, que o ex-comandante da Aeronáutica Carlos Almeida Baptista Júnior afirmou à Polícia Federal que o ex-comandante do Exército Freire Gomes chegou a comunicar que prenderia o então presidente Jair Bolsonaro (PL) caso ele tentasse colocar em prática um golpe de Estado.

A questão que vem à tona, portanto, é saber se o presidente da República pode ser preso em flagrante, nem que seja em um simples ato de força, que certamente romperia com a ordem institucional.

Com efeito, o art. 86, § 3º da Constituição Federal assegura que o presidente da República não está sujeito a qualquer espécie de prisão provisória, até a superveniência de sentença condenatória.

Assim, praticando o mandatário uma tentativa de golpe de estado aparentemente, as Forças Armadas estariam autorizadas a prendê-lo em flagrância, mas este ato não encontraria supedâneo na Carta Magna, pois seria mero ato de força.

Então, o que fazer diante da tentativa de prisão em flagrante do presidente da República? Um empate de inconstitucionalidades?

Melhor seria, para prevenir esse problema, que a Constituição Federal fosse emendada para prever algum tipo de prisão provisória contra o PR, que jamais deveria ser efetivada pelas Forças Armadas, por absoluta falta de legitimidade, mas, sim, por um órgão coletivo, autônomo, talvez criado especificamente para tanto.

Outra possibilidade seria, também via emenda constitucional, outorgar ao procurador-geral da República legitimidade de apresentar pedido de prisão em flagrância do PR, que seria apreciado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal.

De qualquer forma, os generais, diante de um presidente leviano, deveriam provocar um órgão próprio, pois nem mesmo o art. 142 da Constituição lhes dá poder de tutela aos poderes, sendo também golpe suas atitudes aparentemente lógicas.

Mera sugestão. Golpe de estado jamais! n