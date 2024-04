Sobre convicção, propósito e PDT

Foto: Acervo pessoal André Figueiredo Deputado federal (PDT-CE)

Neste ano de 2024, comemoro 40 anos de Partido Democrático Trabalhista. Há quatro décadas, por convicção, filiei-me ao partido de Leonel Brizola, Darcy Ribeiro e herdeiros dos ideais de Getúlio Vargas. Muito jovem, ainda com 17 anos, convivi com homens e mulheres que têm a seriedade como norte.

À época do movimento estudantil, presidi a Juventude Socialista do PDT e fui motivado pela coragem de Leonel Brizola e sua luta a partir da Rede da Legalidade - movimento que liderou por meio de uma cadeia de rádios e lutou pela posse de João Goulart, vice-presidente de Jânio Quadros que renunciara. Entendi ali o valor inegociável da democracia.

Vi a revolucionária proposta dos Cieps (Centros Integrados de Educação Pública) e o profundo compromisso com a educação bem como com a justiça agrária. Ideias e ideais que em 1989 embasaram a campanha de Brizola à Presidência da República. Aliás, uma das mais consistentes da nossa história. Propositiva como poucas, quase fomos ao segundo turno, apresentando ao público mudanças estruturais nas quais acreditava e ainda acredito.

Vimos o fim da ditadura militar, passamos por dois processos de impeachment presidenciais. Tive oportunidade de servir ao Brasil como ministro de estado. E ao Ceará, como subsecretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e primeiro secretário do Esporte e Juventude. Hoje, sinto-me honrado ao ser indicado para a medalha Boticário Ferreira, comenda com a qual desde 1981 a Câmara Municipal de Fortaleza premia o mérito cívico, relevantes serviços à coletividade e dedicação ao serviço público.

Quero lembrar que o PDT é um partido que só em uma eleição municipal de Fortaleza não lançou candidatura. Hoje gerimos esta cidade encantadora e cheia de desafios. Coletividade, serviços públicos, são termos que definem minhas preocupações cotidianas, que entrecortam meu constante diálogo com as diversas atividades parlamentares, com a vida que me proporcionou força para lutar pelo meu país.

Cinco mandatos de deputado federal e quatro décadas empunhando a mesma bandeira, travando batalhas distintas com a mesma vontade de entregar resultados melhores. Não à toa, por 12 vezes consecutivas fui apontado como um dos 100 políticos mais influentes do Congresso Nacional. Para terminar esse artigo, volto ao título. São 40 anos de convicção sem deixar de acreditar um dia sequer. Afinal, utopia é o motor de quem sonha. n