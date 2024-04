Camila Arraes de Alencar Pimenta: O autoritarismo orquestrado da extrema direita mundial

Em fevereiro deste ano, Jair Bolsonaro conclama a seus apoiadores para comparecer a uma manifestação de apoio na avenida Paulista, em São Paulo. Logo em seguida, passa dois dias hospedado na embaixada da Hungria. Em março, Jair Bolsonaro solicita ao Supremo Tribunal Federal (STF) a liberação de seu passaporte para ir a Israel. No dia 6 de abril, Elon Musk afirma em sua rede X (antigo Twitter) que irá desrespeitar as decisões da Suprema Corte brasileira e sugere que o ministro Alexandre de Moraes sofra um processo de impeachment. No dia seguinte, Jair Bolsonaro participa de uma "Super Live", do canal conservador do seu filho, Eduardo Bolsonaro, convocando seus apoiadores a participarem de uma nova manifestação no dia 21 de abril. Isso tudo foi uma mera coincidência?

Esse termo não existe para a extrema direita. O movimento da extrema direita no Brasil há muito tempo vem atuando de uma forma coordenada com o seu grupo mundial. A fala de Elon Musk no sentido de que pode perder o lucro do Brasil, mas que vai defender os princípios em que acredita, no caso a liberdade de expressão, soa bem aos ouvidos de bolsonaristas. Todos sabem que os ganhos do empresário com o Twitter são ínfimos se comparado com o restante do seu patrimônio.

A extrema direita atua por meio da disputa dessas narrativas há algum tempo, especialmente em espaços alternativos como as redes sociais e Youtube. Esse discurso do empresário sul-africano no X inflama os apoiadores de Bolsonaro no Brasil, trazendo a possibilidade de uma nova tentativa de golpe em nosso território. Ao mesmo tempo que enaltece a necessidade de regulação dessa terra sem lei chamada redes sociais.

Apesar da vitória da democracia no dia 8 de janeiro de 2023, apesar da influência que o atual presidente tem com outras democracias, apesar de um Judiciário que atua de forma combativa para proteger a jovem democracia brasileira, enquanto o Brasil não acordar para a necessidade de regulação das redes sociais continuará sendo alvo de autocratas, influencers e empresários que pretendem se utilizar de discursos fraudulentos e teorias da conspiração para assumir e permanecer no poder. n