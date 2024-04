Jéssica Castelo Branco: Funcionário do mês, o cão farejador

Nos últimos meses o Ceará registrou muitas apreensões de entorpecentes em diversas operações policiais. E tem um integrante das corporações que vem levando destaque pelo seu excelente trabalho: o cão farejador!

A cada dia fica mais comum vermos a atuação desses cães em diferentes cenários. Heróis que encontram drogas e explosivos nos aeroportos, foragidos da justiça e vítimas soterradas em desastres. E além do trabalho policial, também vêm se desenvolvendo técnicas para treinar cães a atuarem na área da saúde, farejando tumores, hipoglicemia em diabéticos e até sinais que antecedem crises convulsivas.

E como se treina um cão farejador? Existem alguns mitos como, por exemplo, que "os cães ficam viciados em drogas para que possam encontrá-la". Mas a verdade é que esses cães passam por uma seleção, ainda quando filhotes, e são treinados com bastante reforço positivo.

Sabemos que os cães têm um olfato altamente aguçado. Enquanto os humanos possuem uma média de seis milhões de receptores olfativos, os cães possuem aproximadamente 300 milhões. Mas além de um ótimo faro, o filhote precisa ter outras características como obediência, boa socialização e condicionamento físico.

Os treinamentos se iniciam quando se apresenta ao cão aquele que será o seu brinquedo favorito. Neste brinquedo são escondidas as substâncias ilícitas que ele irá farejar quando estiver em serviço. E jamais há exposição direta a essas substâncias, que sempre estarão envolvidas por materiais como lona e cano de PVC. A partir daí todo o treinamento é feito com base na busca por este brinquedo, desde os comandos básicos de obediência até os treinos de condicionamento físico. Outra parte do treinamento é a exposição aos locais de trabalho. Eles são levados a áreas comerciais, portos e aeroportos, onde os treinos de faro continuam, muitas vezes com maior grau de dificuldade, devendo o cão superar mais obstáculos físicos e até encontrar seu brinquedo em meio a odores fortes, como pasta de alho.

Todo o treinamento do cão é feito com recompensas positivas, como carinho e petiscos. Não há violência ou castigo quando não obedecem aos comandos. Isso porque agredir ou punir o cão irá torná-lo medroso, agressivo e mais desobediente, pois ele terá maior dificuldade no aprendizado.

E qualquer raça ou até mesmo cães sem raça definida podem ser farejadores? É certo dizer que sim, pois todos os cães têm um olfato aguçado e a capacidade de aprender comandos de obediência. Mas as corporações policiais e demais entidades que se utilizam de cães farejadores, têm preferido trabalhar com raças específicas como os pastores alemão, belga e malinois, pois além de serem ótimos farejadores, também são muito inteligentes, obedientes e têm bastante disposição física.

Com o sentido do olfato tão aguçado imagina-se como o mundo pode ser ainda mais fascinante para os cães. E não importa para qual finalidade, se policial, médica ou meramente para encontrar aquela pelúcia velha que nossos pets tanto amam, farejar faz parte do comportamento natural de um cão e para ele tudo será como uma grande brincadeira. n