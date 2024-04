Árvore é vida em abundância

Foto: Arquivo Pessoal Antonio Sergio Farias-Castro. E ngenheiro Agrônomo, especialista em botânica e fundador do Movimento Pró-árvore.

O calor ingente em Fortaleza, uma cidade litorânea, é unanimidade, ninguém nega. Sente, sofre. A aridez na cidade também. O melhor refrigerador ao ar livre, gratuito, com muitos outros benefícios, beleza, bem-estar físico e psicológico, redução de ruídos e poluição, permeabilidade, biodiversidade - árvores. Todos adoram e disputam uma boa sombra. Mas não há cuidados com as áreas verdes, os rios e as lagoas.

Poucos plantam/cuidam no meio urbano. Daí, a prefeitura anuncia o plantio de 38 mil árvores em 2024 e afirma serem todas nativas do Ceará, 230 mil nos últimos três anos. Vocês as veem por aí? Onde estão? São números fantasiosos, marketing, colam, afinal quem vai saber? A maioria delas morre de sede, entortam, precisam de adubo e água, que não tem. Plantam e abandonam.

Os números deveriam se ater às árvores plantadas nos anos anteriores, em desenvolvimento pleno e sendo acompanhadas, afinal este é o objetivo - aumentar de fato a cobertura arbórea. Das mudas, várias não são nativas. Sem problemas com exóticas adequadas e não invasoras. Mas precisamos de mais nativas, ou seja, dos ecossistemas litorâneos do Estado, e.g. ingazeira, guabiraba, murici, angelim, mirindiba, xixá, jenipapo, cajazeira, jatobá, pau-d'óleo, ubaia, trapiá, jangada, jucá, coaçu, bacumixá. São tantas. Dessas, pouco ou nada se produz, não se conhece. É uma lástima. Universidades poderiam contribuir. Necessárias equipes com agrônomos-botânicos, profissionais hoje raros.

Com relação a exóticas invasoras, estas estão tomando todos os parques e áreas verdes, sem nenhum controle, mesmo no Parque do Cocó - leucena, nim, mata-fome e esponjinha se espalham com vigor e prejudicam muito o ecossistema. Já os cortes/mortes de mangueiras, macaúbas, cajueiros, jatobás, cajazeiras, jenipapos e sapotis dos antigos quintais e sítios seguem com as devidas autorizações. Uma cidade ao contrário dos propalados discursos "verdes", em maior parte "Greenwashing". Necessário amor às árvores, amor à cidade. Pertencimento. Imersão. Árvore é vida em abundância. n