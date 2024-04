Baturité: a chegada do Curso de Medicina pela Unilab

Foto: Arquivo Pessoal Hérberlh Mota. Prefeito de Baturité.

É com imenso orgulho e expectativa que anuncio a mais recente conquista para o município de Baturité e, por extensão, para toda a região do Maciço de Baturité: a implementação do curso de Medicina pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Esse marco histórico não apenas reforça o compromisso com a educação superior e a saúde pública em nossa região, mas também representa um divisor de águas no desenvolvimento local e na formação de futuras gerações de profissionais médicos.

Em cerimônia no Ministério da Educação, em Brasília, em 25 de março de 2024, oficializamos a criação deste curso, que se tornou realidade graças à dedicação conjunta dos governos federal, estadual e municipal, além da Unilab. O curso de Medicina em Baturité é um sonho antigo que agora se concretiza, prometendo transformar a face da saúde em nossa região e oferecer oportunidades sem precedentes para nossos jovens.

O campus da Unilab em Baturité será situado na Avenida Dom Bosco, simbolizando não apenas um avanço educacional, mas também o fortalecimento do nosso tecido social e econômico. A criação da nova unidade acadêmica, aprovada pelo Conselho Universitário da Unilab, é um testemunho do potencial de nossa cidade e da capacidade de realizarmos grandes feitos quando unimos forças.

Esse projeto não seria possível sem o apoio e a infraestrutura necessária para sua execução. Destaco o comprometimento em construir o Hospital do Polo Regional do Maciço de Baturité, crucial para o curso de Medicina. Este hospital beneficiará os futuros alunos da Unilab, fornecendo um campo de prática indispensável, e melhorará a qualidade do atendimento de saúde em nossa região.

A chegada do curso de Medicina é apenas o começo. Estamos comprometidos em trazer mais cursos e oportunidades, expandindo o acesso à educação de qualidade e impulsionando o desenvolvimento regional. Este é um momento de celebração, mas também de reflexão sobre o futuro que estamos construindo juntos.

Agradeço a todos que tornaram esse sonho possível: ao Governo do Estado do Ceará, ao Ministério da Educação, à Unilab e, especialmente, à nossa comunidade de Baturité. Juntos, estamos escrevendo um novo capítulo na história da nossa cidade, marcado pela esperança, pelo progresso e, acima de tudo, pelo compromisso com o bem-estar de nossa gente. n