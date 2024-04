Economia barbalhense avança no 1º trimestre de 2024

Foto: Divulgação Fabiana Arrais, economista

A segunda região urbana de maior expressão do Estado tem um dinamismo produtivo que possibilita que as três cidades principais (Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha) cresçam economicamente de forma interdependentes, ao mesmo tempo em que promove autonomia nas ações do poder público, que impactam diretamente na captação de novos empreendedores e na geração de empregos e renda.

Barbalha, a terra dos verdes canaviais, com uma população de 75.033 habitantes (IBGE, 2022) conseguiu pós-pandemia uma ascensão econômica de destaque no Estado. Dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) nos períodos de 2022 e 2023 já demonstravam a constância na geração de empregos, fator determinante para o aumento da demanda local.

É importante pontuar que o cenário econômico nacional fortalece a confiança dos empreendedores a investirem no mercado barbalhense. Há outros pontos a serem considerados que atraem investidores, como: Barbalha é o polo de excelência em saúde para 45 municípios; tem a Universidade Federal de Medicina do Cariri; é um dos berços da cultural popular cearense e destaque nacional no ecoturismo.

Considerando esse contexto, compreende-se por que Barbalha tem avançado economicamente. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Barbalha (SDE), no primeiro trimestre do ano registrou-se um total de 215 consultas finalizadas de viabilidade para instalação de novos empreendimentos. Se comparado com o mesmo período do ano anterior (2023), em que foram finalizadas 174 consultas, pode-se constatar um aumento considerável de 23,5%.

A escolha por Barbalha é resultado de ações pontuais no campo da valorização e aperfeiçoamento do capital humano, assim como no suporte de conhecimentos para os empreendedores nas áreas de gestão de negócios, finanças, vendas e mercado, conforme destaca Matheus Cruz, que é secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico de Barbalha.

A consulta de viabilidade é o primeiro passo burocrático iniciado pelo empreendedor para que ocorra a instalação física de um negócio. Logo, é preciso contar com a intervenção do poder público para que os próximos passos sigam mais resolutivos. n