Voa, Voa e Não Voa, o social sempre em segundo plano

Quando eu era menino, por diversas vezes avistei um pássaro de ferro no céu da minha cidade, e sempre falava para meus pais: - Um dia irei voar nesse pássaro. Estamos vivendo um novo momento, hora de sonhar e realizar, crescer e desenvolver, muito mais do que apenas um programa que visa tornar as passagens aéreas mais acessíveis, a política pública pensada pelo governo federal, intitulado de "Voa Brasil", tem por objetivo ampliar o acesso da população brasileira às viagens aéreas, proporcionando tarifas mais acessíveis. A iniciativa visa atender, pessoas de baixa renda, aposentados, pensionistas e estudantes do Prouni. Grupos esses excluídos por terem baixo poder aquisitivo.

Vivemos em um país onde viajar muitas vezes é um artigo de luxo, muito distante do sonho daqueles que vivem com uma renda baixa. Ao torna acessível a realização do sonho de voar, estamos também falando de inclusão, proporcionando não apenas uma realização, mas sim a democratização do acesso à cultura, ao conhecimento, a educação.

Nos últimos anos, os preços das passagens aéreas têm sido um obstáculo para muitos brasileiros, limitando suas possibilidades de viagem, seja para trabalho, lazer ou até mesmo estudo. Conhecemos os vilões, inflação, taxa de câmbio, o preço do Querosene de aviação, entre outros, fatores esses que contribuíram para essa elevação de preço das passagens, o que dificultou ainda mais o acesso a população de baixa renda para utilização desses serviços.

O sonho daquela criança de um dia explorar novos locais, aprender novas culturas, conhecer novas pessoas, tudo isso se chama inclusão. O governo federal através da criação do programa voa Brasil não está apenas incentivando o turismo nacional, mas está dando oportunidade para que as pessoas vivam novas experiências.

É importante nesse momento que haja união, entre o governo e as empresas de aviação, em busca de um grande proposito, a inclusão dessa parcela da população, que trabalha e sonha por um país mais justo, menos desigual e muitas oportunidades.