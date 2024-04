Fábia Freitas: O desafio da (nova) licença paternidade no Brasil

Está em discussão no Legislativo um tema bem controverso, o da licença paternidade em relação ao tempo; afinal, a sociedade mudou e a forma como nos comportamos em relação aos cuidados com os filhos, também.

Diante disso, é preciso um tempo maior com os filhos, sejam eles adotados ou biológicos. Por isso, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde apresentou uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão (ADO) pleiteando uma licença maior, pois houve a omissão do Congresso na regulamentação do benefício. Essa lei está disposta na Constituição Cidadã há 35 anos e, nesse ínterim, a sociedade passou por mudanças significativas, precisando então, de ajustes em algumas áreas.

Atualmente, o Brasil é um dos países com menor prazo de benefício. A licença é de apenas cinco dias e de 15 dias para as empresas que fazem parte do projeto Empresa Cidadã. Mas sabemos que esse prazo não condiz com a realidade de muitos brasileiros, pois existem hoje vários tipos de famílias como: a monoparental, a união estável, a adotiva e a homoafetiva e, no caso de dois pais, como exercer a paternidade?

No ano passado foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal que servidores públicos que são pais solo têm direito a 180 dias de licença, ou seja, mesmo direito das mães. O objetivo é equiparar as licenças maternidade e paternidade, para que possam diminuir as desigualdades, e que os envolvidos possam participar ativamente da criação de seus filhos. Esses são direitos fundamentais que envolvem crianças, não importando se é o pai ou a mãe, biológico ou adotivo.

É primordial o convívio do pai no desenvolvimento do filho, pois, quase sempre, houve a ausência do pai devido ao labor, e hoje temos a oportunidade de ter o convívio paterno assegurado.

Esta lei específica e a resolução terão um prazo de 18 meses para que haja regulamentação sobre a matéria, pelo Congresso Nacional. Que seja aprovada essa nova licença paternidade e que os pais possam usufruir de mais tempo com o novo integrante da família!