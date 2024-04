José Sarto: Razões para celebrar Fortaleza

Fortaleza chega aos 298 anos num momento especial de sua história. Faço um convite aos fortalezenses a refletir sobre as muitas razões para celebrar a cidade. Uma terra de inúmeras belezas e encantos, de um povo acolhedor, resiliente, alegre e trabalhador. Uma capital que cresceu muito e depressa, com contradições e desafios, é verdade. Mas que tem vivenciado transformações em todas as áreas. Mudanças que têm proporcionado uma vida nova e melhor para a nossa gente.

Em todos os bairros tem obra da Prefeitura acontecendo. Sinto muito orgulho de poder contribuir com essa história. De conversar com a população e, todos os dias, renovar o compromisso de fazer mais pela cidade.

Neste ano, entregamos o Proinfra, no Ancuri. Levamos drenagem, saneamento e pavimentação onde antes havia muita lama. Lá, a Maria Eduarda, de nove anos de idade, me contou que as obras são um sonho realizado. Quando chove, ela pode voltar tranquila da escola, pois os sapatos já não ficam mais sujos de lama. O Proinfra traz mais dignidade e relatos assim se multiplicam pelas mais de 700 ruas transformadas.

Hoje eu celebro a história da Eduarda e de milhares de fortalezenses que vêm se beneficiando pelo trabalho da Prefeitura. Já entregamos 32 creches, todas com berçário. Já são 13 novas escolas, sendo nove de tempo integral. Fortaleza ganhou o Passe Livre Estudantil. Estamos requalificando espaços públicos, como as lagoas do Mondubim e de Messejana.

Concluímos o Gonzaguinha do José Walter, o Frotinha de Messejana, estamos reformando postos. Estamos inovando. Implantamos o programa Vem Saúde, com atendimento itinerante e com tuk-tuks pela primeira vez levando medicamentos na casa de quem mais precisa.

Somos o maior PIB do Nordeste, a cidade que mais capacita, uma das que mais geram empregos. Isso não é por acaso. É resultado de trabalho, planejamento e capacidade de uma equipe que ama Fortaleza e quer o melhor para a nossa gente.

Somente este ano estamos investindo R$ 2,2 bilhões em obras, a maioria na periferia. É vida nova para a população. É compromisso com uma Fortaleza mais justa e igualitária. A gente precisa valorizar essas conquistas e lutar para seguir avançando, sem retrocessos, com fé e otimismo no que está por vir. A cidade pode e merece muito mais. Farei o meu melhor por isso. Feliz aniversário, Fortaleza!