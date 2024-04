Liduína Rocha: Fortaleza das mulheres

Porque é preciso debater a existência e a resistência das mulheres contra tantas violências, discutir e reforçar a luta por diversidade, direitos, autonomia, respeito, valorização, combate ao machismo estrutural, e às diversas formas de violência, opressão, invisibilidade, desigualdade, estamos concluindo neste domingo, a partir das 18h, no Teatro do Centro Dragão do Mar, o seminário Fortaleza das Mulheres.

Ao longo da construção e da divulgação do evento, vimos mais e mais o quanto precisamos de mais espaços para esse debate, que precisa ser permanente, diante da imensa disparidade entre a realidade que temos e aquela de que necessitamos.

Entre a mentalidade predominante, equivocada, incompleta, com imensa dificuldade de olhar, perceber, sentir, e a nova sociedade que precisamos construir, para todas as mulheres, para todas as pessoas.

A vulnerabilidade social de muitas mulheres leva ao agravamento de problemas como violência, desrespeito, invisibilidade e opressão. Definir e colocar em prática ações para amenizar essas desigualdades é fundamental.

É muito raro e especial podermos debater isso escutando mulheres como Valéria Pinheiro, Maria do Socorro Lima, Dora Moreira, Luma Andrade, Melania Amorim, Camila Holanda, Débora Brito, Mariana Bertini, Silvinha Cavalleire, Rayanne Pinheiro, Camila Cabral (a Mila Vintage), Silvania de Deus, a Sil, entre várias outras que participaram do encontro, uma iniciativa do Simpósio de Assistência ao Parto, que também conclui hoje suas atividades, em sua décima edição, em Fortaleza, em valiosa parceria com o Centro Dragão do Mar.

Quem somos? Qual o nosso lugar no mundo?

Por que falar sobre direitos reprodutivos?

Toda Mulher nasce para ser mãe? Somos todas iguais, no sexo, no desejo e na maternidade?

Como vencer a imensa desigualdade social, que torna ainda mais difícil, para a maioria, a condição de mulher?

Estas e outras perguntas continuam a nos desafiar. Construir respostas e, muito mais do que isso, mudança de realidade e de mentalidades é nosso grande desafio.

Hoje e todos os dias.