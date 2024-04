Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 07.04.2024: Passeio de barco no Rio Ceará na Barra do Ceara, passeio feito pelo Albertus. (Foto: Aurélio Alves/O POVO)

Quando soube que faríamos esse passeio, já imaginava qual imagem fazer, só não sabia que ia ter o desafio de decolar e pousar o drone em um barco em movimento. Mas com muita calma, técnica e segurança, consegui fazer a imagem do barco bem próximo da icônica ponte da Barra do Ceará. Esse rio tem belezas incríveis, momentos de contemplação que nos fazem refletir que nossa vida precisa de pausas e de respiros