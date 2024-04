Helena Martins: A adoção de tecnologias vigilantistas sem debate

Mais de R$ 500 milhões já foram gastos na implementação de uma infraestrutura de vigilância no Ceará. É o que mostra a pesquisa "Da construção de uma infraestrutura de vigilância à introdução do reconhecimento facial no Ceará", do projeto Panóptico. Nela, analisamos mais de 100 contratos do Governo do Ceará e da Prefeitura de Fortaleza. A maior parte trata de videomonitoramento no trânsito, mas nos textos e em atas de compras são listadas tecnologias mais intrusivas, inclusive de reconhecimento facial.

O governo do Ceará dispõe de mais de 3.600 câmeras. A prefeitura de Fortaleza, de 4.500. Há ainda o Big Data Odin e o painel analítico Cerebrum, alimentados com dados de cem sistemas de informações. Quanto ao reconhecimento facial, o governo admite usá-lo apenas no Portal de Comando Avançado (PCA), aplicativo que funciona no celular dos policiais. A prefeitura nega a utilização, embora estude aplicações. Pavimentando esse caminho, projetos de lei têm sido apresentados à Assembleia Legislativa e à Câmara dos Vereadores de forma atabalhoada, sem debate público.

A adoção de tecnologias vigilantistas ocorre em um cenário de crescente violência no Ceará, quadro que tem sido enfrentado com políticas centradas na repressão. As tecnologias são apresentadas como formas de ampliar a inteligência estatal e resolver problemas, uma perspectiva solucionista que, na prática, pouco tem alterado as políticas, ao passo que acarretam riscos à privacidade e à proteção de dados, além de poderem reforçar problemas como o racismo.

O estudo aponta uma contradição entre vigilância e transparência. Para realizá-lo, foram feitos pedidos de informação por meio de portais da transparência e assessorias de imprensa. Em geral as informações foram negadas. A opacidade é total quando as questões são sobre segurança. Isto é: a sociedade tem sido mais vigiada, mas não possui acesso a informações que permitam que conheça, avalie e decida sobre um tema tão sensível. Tal situação precisa ser superada para que a necessidade e possíveis formas de uso transparente, correto e eficaz das tecnologias sejam discutidas.