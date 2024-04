Sobre qual educação estamos nos referindo?

A educação formal escolar não deve se opor a educação "popular", essa segunda por sua vez está atrelada a cultura, que se relaciona com as questões étnicos-raciais. A LEI 10.639/2003 torna obrigatório o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira na educação básica. Já a LEI 11.645/2008 trata sobre educação indígena nos currículos escolares. Apesar da legislação, não há garantia que as instituições de ensino estejam executando com vigor e importância necessária a temática. Acredito que seja necessário a obrigatoriedade da educação africana, afro-brasileira e Indígena nos currículos, também do ensino superior, visando uma formação dos profissionais da educação qualitativa. Mesmo sem lei que garanta a temática no ensino superior, os movimentos negros em sua multiplicidade vem através das religiões de matriz africana, também do MNU - MOVIMENTO NEGRO UNIFICADO instigando e incentivando o debate nas instituições de ensino superior.