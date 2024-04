Um pedido de ajuda

Venho, mais uma vez, manifestar, por meio deste inigualável jornal, a minha insatisfação concernente à indevida assistência médica que tive com o desprezo e a inobservância do divino bom senso de promover justiça.

Como é sabido, o transtorno da depressão atinge uma quantidade considerável de idosos, e suas consequências se agravam notadamente quando o idoso depressivo sofre um pequeno AVC, como é o meu caso. Nesse aspecto, fui extremamente ignorado e negligenciado tanto pela Junta Médica do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região do Ceará quanto pela perícia da Justiça Federal no que tange aos meus pedidos de isenção do imposto de renda e de integralização dos meus proventos.

Na verdade, como autor da causa, anexei provas circunstanciadas sobre a depressão e o crucial AVC que, infelizmente, vem avançando continuamente, deixando-me, inegavelmente, com má deambulação, dores nas panturrilhas e pescoço, zumbido e demais intercorrências.

Dito isso, os peritos, no que concerne ao laudo pericial, e a Desembargadora não se apoiaram no relevante ato de praticar justiça, pois, irrefutavelmente, só contemplaram a precária e fria lei. Assim, vejo claramente que muitos julgadores veem somente a lei, e na ação que promovi, nem isso foi observado porque ignoraram uma robusta coleção de provas juntadas.

É por isso que corroboro o insigne prof.° Pedro Jorge Ramos Viana, o qual, no seu artigo publicado no Jornal O Povo, no dia 14 de janeiro de 2024, expõe o seguinte: "Diz-se que a justiça brasileira é lenta, precária e 'injusta".

Desta forma, suplico, novamente, o socorro e a ajuda das dignas pessoas que lidam com a sublime profissão de advocacia e também de áreas correlacionadas, a fim de que corroborem e sustentem a minha demanda.

Por fim, Senhor, abençoa os olhos daqueles que sabem ler e enxergar as entranhas sofridas do povo e os olhos dos que encontram alento para seguir buscando a justiça e a verdade. "Filhinhos, ninguém vos seduza; aquele que pratica a justiça é justo assim como ele (Jesus) é justo". 1ª Epístola de São João 3:7