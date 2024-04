Foto: Aurelio Alves Casarão da Jacarecanga tem 2º andar pertecente à Santa casa de Misericórdia.

Sempre é delicado e triste fazer pautas em locais icônicos, com arquiteturas lindas, que transmitem a história dos bairros, mas que são esquecidos. Quando entrevistamos essas senhoras, elas falaram das memórias no bairro do Liceu e dos camarões que ali tinham. No momento que as vi apontando, corri rápido para fazer essa foto, quando elas estavam apontando para um dos últimos casarões desse bairro. Resta saber até quando nossa história vai continuar indo embora sem o mínimo de de zelo.