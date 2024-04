Rodrigo Pereira: Senado Federal, 200 anos

O Brasil comemora em 2024 os 200 anos de instalação da Assembleia Constituinte e Legislativa do Império do Brasil. Criado pela Constituição de 1824, o Senado só realizou sua primeira sessão legislativa dois anos depois. Nos primeiros anos funcionou em um imóvel no centro do Rio de Janeiro, Palácio Conde dos Arcos, de 1826 a 1925, sendo transferido depois para o Palácio Monroe, onde permaneceu até 1960, lamentavelmente demolido durante a ditadura militar.

Com a construção de Brasília, foi erguido o Palácio do Congresso Nacional e o Senado mudou para a nova capital do País, com sua arrojada arquitetura, onde os 81 senadores, que representam os 26 Estados e o Distrito Federal debatem e aprovam as leis que ajudam a melhorar a vida da população.

Nesses 200 anos, o Senado enfrentou uma série de desafios que colocaram à prova não só a sua permanência, mas também a sobrevivência da democracia brasileira — foi atacado, fechado ou dissolvido em diversas ocasiões, em tempos de governantes autoritários, que não respeitavam as liberdades individuais e a democracia.

Para chegar ao Senado e garantir assento na Casa tinha que ser dono do poder, pertencer a uma elite econômica, social e política, se tinha uma exigência mínima de idade que permanece até hoje, no mínimo 35 anos de idade.

A partir de 1945, com a redemocratização, com o fim da ditadura Getulista, tivemos a ampliação da participação política e a criação de novos partidos. O Senado que, além de representar o povo, representa a federação brasileira.A partir da década de 1970 se tornou protagonista na política nacional e, em sua pauta, a defesa de uma sociedade livre e plural.

E nessa linha, o Parlamento venceu o autoritarismo e conseguiu elaborar a Carta Magna de 1988, a tão festejada "Constituição Cidadã" nas palavras do saudoso Ulisses Guimarães. Desde 1988 vivemos o mais longo período democrático, são mais de 35 anos dessa importante experiência política da nossa história.

Devemos preservar a história e os valores democráticos para as futuras gerações. É importante um parlamento que reflita a fortaleza da democracia, uma conquista inegociável em nosso país. O Senado nesses 200 anos é uma instituição indispensável para a democracia brasileira.