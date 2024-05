Conflito entre os herdeiros de Tarsila do Amaral

Foto: Acervo pessoal Joyceane Bezerra de Menezes Advogada, doutora em Direito e professora da Unifor e UFC

Os herdeiros de Tarsila do Amaral foram surpreendidos com uma oferta de venda de uma pintura de autoria atribuída a ela, da qual não tinham conhecimento. A tela que está sendo oferecida pelo valor aproximado de 16 milhões de reais, em importante feira do ramo - a SP Arte, tem a sua originalidade questionada pelos experts. Segundo o vendedor, a obra esteve com a sua família por mais de 50 anos, no Líbano, embora não esteja listada no acervo da artista e os herdeiros, que poderiam ajudar na elucidação da questão, estão em conflito sobre a gestão dos direitos autorais.

Desde o início do inventário da artista, quatro sobrinhos passaram a administrar o espólio e o produto das parceiras comerciais, gerenciando uma empresa que abriram para alavancar a marca Tarsila, que tem inspirado marcas como a Osklen e a Sauer. No Brasil, por meio do direito de sequência, o artista ou os seus herdeiros têm garantida a participação sobre a exploração econômica das obras autorais, com fundamento na Lei nº 9.610/98 (art.38). Trata-se de um direito irrenunciável e alienável, consistente em um percentual de 5% sobre o aumento no valor da obra de arte ou manuscrito original alienado, no ato da revenda. Visa proteger o criador intelectual, cuja obra pode alçar elevada valoração após a sua criação e alienação, equilibrando o enriquecimento daquele que vier a se beneficiar com a valoração. Se o percentual não for entregue ao autor ou aos seus herdeiros no ato da revenda, o vendedor ou leiloeiro será considerado depositário da quantia e assim será responsabilizado.

Em 2019, os herdeiros de Tarsila fizeram jus ao percentual de 5% sobre a venda da pintura "A Lua", para o Museu de Arte de Nova York (MoMA), por um valor aproximado de R$ 75 milhões; e o leilão da tela "A Caipirinha", pelo importe de R$ 57,5 milhões. Desde então, acirrou-se a disputa entre os herdeiros da artista pela gestão dos recursos que são administrados por apenas quatro dos 57 sobrinhos e sobrinhos netos da artista falecida em 1973, aos 86 anos, sem deixar descendentes ou cônjuge.

Assim como os direitos autorais, o direito de sequência é garantido até 70 anos após a morte do artista. No caso em questão, cessará em 2043! Para evitar conflitos como esse, o artista pode dispor sobre o direito de sequência em testamento. n