Pobreza moral

Foto: Acervo Pessoal Nagibe de Melo Jorge Neto, juiz federal, escritor, professor da UniChristus

No mês passado, falei aqui de uma coisa assustadora: cerca de 800 milhões de pessoas passam fome no mundo; desse total, 9 milhões morrem a cada ano por causa da fome. Uma em cada dez pessoas passa fome; dentre essas, uma em cada cem irá morrer de fome ao longo do próximo ano. A fome mata tanto quanto o câncer, mas é muito mais fácil de ser tratada.

Hoje quero falar de algo mais assustador: as pessoas não passam fome porque não há alimento suficiente, ou dinheiro suficiente ou tecnologia suficiente. Não é um problema de falta de recursos. É um problema de distribuição de recursos. Segundo relatório do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (Sipri), publicado em 22/4, no ano passado, os gastos militares globais foram de 2,4 trilhões de dólares. Esses recursos foram gastos em exércitos, armas ou diretamente em conflitos armados.

Quanto custaria acabar com a fome e a pobreza? Não mais que 10% dos recursos destinados à guerra, segundo estimativas da própria ONU, do FMI e de entidades independentes, como a Oxfam.

Em 2015, a Assembleia Geral da ONU estabeleceu os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 17 metas factíveis, de grande impacto, capazes de transformar a qualidade de vida de todos os habitantes do planetinha, a serem alcançadas até 2030. Os objetivos 1 e 2 são, respectivamente, erradicar a pobreza e acabar com a fome até 2030. Esses objetivos são relativamente simples, nós sabemos como fazer, mas já há sinais de que não conseguiremos atingi-los.

Que alguém morra de fome deveria ser ignominioso para todos nós que nunca passamos fome. Por isso, precisamos repetir esses dados à exaustão. As pessoas morrem de fome porque, consciente ou inconscientemente, escolhemos que seja assim. As nossas vidas não precisariam mudar em nada para erradicarmos a fome e a pobreza.

O problema da humanidade não é econômico nem tecnológico. Não temos carência de recursos. Não nos faltam teorias nem filosofias nem direitos humanos. Nossa pobreza é moral e a questão passa a ser: como podemos a desenvolver a moralidade pública? n