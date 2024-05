João Aglaylson: Pratos Cheios, Corações Esperançosos: Nosso Manifesto contra a Fome

O Governador Elmano de Freitas, juntamente com a primeira-dama Lia de Freitas, anunciaram a prorrogação, por mais seis meses, de aditivo para as cozinhas do Programa Ceará Sem Fome. Referência Nacional, o programa mostra que é possível combater as desigualdades sociais com políticas públicas eficazes e sensíveis às necessidades do povo. Atualmente, as cozinhas solidárias fornecem cerca de 100 mil refeições diárias. São 1.080 unidades espalhadas em 181 municípios cearenses. Com o aporte de R$ 87 milhões reais, está assegurada a distribuição de 12 milhões de refeições aos cidadãos e cidadãs cearenses, garantindo o acesso ao mais fundamental dos direitos humanos: a alimentação.

Isso mostra que a solidariedade e o cuidado com o próximo são valores essenciais para uma sociedade mais justa e humana. São as comunidades e o poder público trabalhando juntos para superar as adversidades. Cabe destacar ainda o papel dos cozinheiros, cozinheiras e voluntários que são a força vital desse projeto. Graças ao empenho e dedicação destas pessoas, a esperança é servida diariamente junto com refeições nutritivas. Vai além da alimentação; é saúde pública, educação e empoderamento econômico, pois pessoas bem nutridas são capazes de contribuir mais efetivamente para a sociedade e para a economia local.

O programa fomenta uma rede de solidariedade e cooperação entre o governo, empresas e a sociedade civil, criando uma infraestrutura de suporte que transcende as cozinhas comunitárias. Isso inclui o apoio ao desenvolvimento local e à agricultura familiar, o que incentiva a produção local e sustenta a economia regional, criando um ciclo virtuoso de desenvolvimento.

O Ceará novamente se posiciona como um modelo a ser seguido nacionalmente. Essa abordagem reforça que a luta contra a fome é também uma luta pela igualdade e justiça social, elementos cruciais para o desenvolvimento sustentável de qualquer comunidade.

Afirmo então que o Programa Ceará Sem Fome é o nosso manifesto cearense contra a fome e a pobreza no Brasil. Vamos seguir inspirando uma nação inteira na jornada para um país mais justo para todos e todas.