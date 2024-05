Leandro Vasques: A Lei de Acesso à Informação: transparência, cidadania e democracia

Apesar de estar em vigor há 12 anos, nem todos conhecem a Lei nº 12.527/2011, a chamada Lei de Acesso à Informação (LAI). Menos ainda já se valeram de seus importantes mecanismos de garantia do direito fundamental de acesso à informação. Partindo da premissa de que a regra geral é a publicidade e o sigilo, exceção, a LAI visa divulgar informações de interesse público, independentemente de solicitações, fomentar o desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública e aperfeiçoar o controle social sobre os entes públicos, a exemplo das Secretarias de Estado, como da Saúde, da Educação e da Administração Penitenciária e Ressocialização.

Em não se tratando de informações sigilosas imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado, a exemplo de dados resguardos pelos sigilos fiscal e bancário, o cidadão pode requerer informações aos órgãos públicos, por qualquer meio legítimo, desde que o pedido contenha a identificação do requerente e a especificação da informação pretendida. Caso não seja possível dar acesso imediato, o órgão terá o prazo de 20 dias (prorrogável por mais 10) para fornecer a informação, fundamentar eventual recusa ou esclarecer que não a possui, devendo indicar, se possível, quem a detém. Se o pedido for negado, cabe recurso, no prazo de 10 dias, ao órgão hierarquicamente superior, o qual deverá se manifestar em 5 dias.

A lei também prevê a responsabilização dos agentes públicos ou militares que se recusarem a fornecer a informação requerida, retardarem propositalmente o seu fornecimento ou fornecê-la, também de maneira intencional, de forma incompleta, incorreta ou imprecisa. Há ainda outras condutas ilícitas, como destruir e inutilizar informações e documentos, passíveis de sanções diversas. Em relação a servidores públicos civis, tais condutas poderão ser consideradas infrações administrativas e apenadas, no mínimo, com suspensão.

Espera-se que o princípio da transparência seja cada vez mais consolidado na rotina dos órgãos públicos brasileiros, de modo que a sociedade, fiscalizando as atividades do Estado, fortaleça o exercício da cidadania e robusteça a democracia.