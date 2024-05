Cláudia Brilhante: De frágil elas não têm NADA!

Em julho do ano passado foi sancionada a lei que trata da obrigatoriedade de igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens. Essa, com certeza, foi mais uma vitória para nós. E tem sido assim, ao longo dos anos, com muita determinação, as mulheres vêm garantindo os seus espaços e alcançando mais conquistas.

Não faz muito tempo que estamos nesse processo. Foi a partir de 1930, na revolução industrial no Brasil, que as mulheres começaram a lutar por seu espaço no mercado de trabalho, para além do lar. Hoje, somos maioria nas empresas, sendo notável também o aumento da presença feminina em posições de liderança e estratégia.

O Sistema Fecomércio Ceará é um exemplo dessa realidade. Possuímos 3.156 colaboradores em nosso quadro, sendo 1.775 mulheres, das quais, 185 ocupam cargo de gestão, equivalente a 56,2% do total. Isso mostra o quanto a Instituição está alinhada com as mudanças de cenário e sabe da competência e qualificação feminina para se responsabilizar por altos cargos.

Demonstramos assim, preparo, expertise e treinamento. A mulher sem dúvida, é uma força, distante de ser frágil. Talvez por isso somos tão cobradas: temos que ser formadas, pós-graduadas, trabalhar fora de casa, e dentro de casa também. No entanto, não podemos esquecer que temos o poder de fazer nossas próprias escolhas e ir em busca da nossa felicidade.

Nascemos com o propósito de experimentar a liberdade e sempre dar um primeiro passo em busca do que gostamos de fazer. A primeira coisa que nós mulheres temos que fazer é sempre acreditar, então a partir do momento em que eu acredito e me respeito, eu vou à luta.

Neste momento, percebo que meu pai me instruiu muito bem. Sou a mais nova entre dez irmãos, em uma casa com dez homens e duas mulheres. Desde sempre, ele me motivou a ser quem eu quisesse ser e a ocupar o lugar que desejasse. Portanto, ele me preparou para essa liberdade, e não encontrei obstáculos nessa busca.

Além de marcar uma ocasião festiva, o Dia Internacional da Mulher destaca a importância de a sociedade abraçar o respeito e a compaixão como valores fundamentais, aplicáveis a todos os indivíduos, sem distinção. E não podemos esquecer: a mulher deve ter o livre-arbítrio de escolher seu próprio caminho. n