Ernesto Antunes: O líder e o novo coronel

Quando criança, costumava ser indagado sobre o que queria ser quando crescesse, e não hesitava na resposta, afirmando que queria ser um guarda de trânsito. Para alguns, essa resposta era inusitada, pois a maioria das crianças da minha geração pensava em ser jogador de futebol, médico, advogado e até bombeiro. Além de responder à pergunta, complementava dizendo que o guarda de trânsito tinha muito poder, pois mandava os veículos parar e seguir, fazendo gestos fortes, e todos tinham que seguir suas orientações no caótico trânsito da nossa capital.

Para alguns estudiosos em liderança, isso denotava aspectos de protagonismo e poder, sinalizando que quem admirava a postura desse profissional poderia desenvolver esse traço de perfil profissional. Isso foi tão verdadeiro que adotei e costumo seguir os líderes que têm força, determinação e lições efetivas para minha vida.

Com o passar do tempo, nos deparamos com pessoas que são chamadas de "Coronéis", denotando ser um novo tipo de líder, principalmente na esfera política. No passado remoto, o famoso coronel, ou coroné, era uma pessoa com forte influência em seu reduto eleitoral, transformando sua força e poder em armas em determinados territórios dominados por eles, inclusive por imposição de seus ideais.

Recentemente, o ex-governador Tasso Jereissati afirmou que o ministro Camilo Santana tinha todas as características de ser o novo coronel do Ceará, dando a ideia de que "manda quem pode, obedece quem tem juízo", característica do velho coronel do sertão nordestino.

Comparando o coronelismo com a liderança, enxergo como diferentes em termos conceituais. O líder, tendo Jesus Cristo como o maior exemplo deles, deixa legados com seus ensinamentos, e seus seguidores seguem seus preceitos e exemplos praticados. Já o coronel, mesmo sendo respeitado, procura agir muito pela imposição, e muitas vezes tem um ciclo curto, até aparecer outro coronel que resolva mudar o curso da história, com traições políticas. Inclusive, alguns de seus seguidores/eleitores não entendem qual o legado a ser deixado ou a ideologia, a não ser a sede pelo poder.

Isso pode ter aspectos mais negativos do que positivos, pois a visão do coronel sempre tem um viés político, onde impera apenas a sua visão, não existindo democracia em sua cartilha. n