Carla Pinheiro: Maternidade e Liderança: uma construção sinérgica

Foto: arquivo pessoal Carla Pinheiro, psicóloga e empreendedora

Sempre me pego pensando no papel da mulher perante a maternidade e a liderança, e como isso influencia as nossas vidas. Mesmo as mulheres que não tem filhos, estão implicadas nesse movimento, afinal todos temos mãe, ou alguém de referência nesse sentido.

Assim como a maternidade não vem com um manual de instruções, a liderança se comporta de igual forma. Ambas são desafiadoras, mas também aceleradoras de crescimento e desenvolvimento de habilidades.

Esse texto é um convite para uma reflexão.

A maternidade, por si só, traz para nós uma forte sensação de vulnerabilidade. Já não temos o controle sobre tudo, como talvez, pensássemos ter. E isso não é sinônimo de fraqueza, mas a compreensão de que sim, somos humanos, podemos nos sentir frágeis, e iremos acertar e errar diversas vezes.

Para conseguir lidar com as demandas do dia a dia de mãe, precisamos estar atentas a um planejamento e organização, fazendo gestão do tempo e prioridades, afinal, certamente, estaremos envolvidas com mais de uma tarefa e muitas responsabilidades.

Os desafios e as diversidades que enfrentamos na maternidade nos ensinam também muito sobre resiliência e flexibilidade. É preciso encontrar soluções para os desafios e se adaptar permanentemente ao novo. E, o mais surpreendente, fazemos tudo isso colocando as prioridades do filho, e daqueles que nos cercam, sempre acima das nossas. Esse olhar atento, empático e a capacidade de escutar e compreender o “outro” fortalece conexões e promove um ambiente seguro. Afinal, sabemos que nossos filhos não serão igual a nós.

Ser mãe é, portanto, um compromisso de longo prazo que exige paciência, ponderação e comprometimento. Podemos ler vários livros, fazer diversos cursos, e até mentorias a respeito. Mas, o “treinamento in loco” será sempre indispensável para o desenvolvimento dessa função.

Na sua opinião, caro leitor, estamos falando sobre maternidade ou liderança?

* Carla Pinheiro é mãe , Psicóloga e empreendedora