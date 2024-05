FUTEBOL SEM HOMOFOBIA

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 07:05.2024: Fotos Aéreas. Posse do Grupo de Trabalho de Enfrentamento à LGBTIfobia nos Estádios do Ceará. Arena Castelão. (Aurélio Alves/ JORNAL O POVO)

Ao chegar no Castelão, nesse dia, soube que iriam acender suas luzes com a temática da bandeira da diversidade. Agilizei para sair e retornar, já que estava sem o drone. Fazia mais sentido ambientar o Castelão com o entorno da Cidade. No momento da foto, a escuridão e o vento estavam grandes, mas com cuidado e após algumas tentativas fiz várias fotos para contemplar o evento. A fotografia aérea com drones é uma realidade, mas é sempre uma emoção, pois não sabemos se o drone retorna ou não de cada missão. No fim, deu tudo certo. Viva a diversidade !