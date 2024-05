Hugo Vasconcelos Xerez: Consumidor e a prestação de serviços

Nos últimos tempos, situações cotidianas têm ganhado destaque na grande mídia e gerado discussões em âmbito nacional acerca dos direitos e deveres de consumidores e fornecedores na prestação de serviços. Neste cenário, a legislação consumerista confere ampla proteção aos indivíduos nas relações de consumo, prevendo como direitos básicos do consumidor a liberdade de escolha e a informação adequada quanto aos produtos e serviços oferecidos pelo mercado.

O consumidor, enquanto indivíduo que adquire produtos e serviços à disposição no mercado de consumo, não pode ser compelido à contratação de um serviço específico em nenhuma hipótese, podendo, por sua livre escolha, contratar qualquer tipo de serviço independente da finalidade a que se destina, não estando subordinado à qualquer condição. Nesse sentido, toda modalidade de conduta do fornecedor que obrigue o consumidor a obter produto ou serviço que não deseja, pode ser configurada como prática abusiva, de acordo com o que o Código de Defesa do Consumidor, que dispõe sobre as práticas abusivas vedadas ao fornecedor.

Outrossim, é importante mencionar que o consumidor sequer tem a obrigação de informar aos profissionais, ora fornecedores, a finalidade do serviço que contrata, podendo, mediante pronto pagamento, adquirir o serviço pretendido e usufrui-lo da forma que melhor intencionar.

Noutra banda, ressalte-se que não é vedado ao fornecedor a oferta de pacotes mais caros que ofereçam serviços diferenciados a um nicho específico, desde que não obrigue o público-alvo desse tipo de serviço a adquiri-lo contra a sua vontade, e, ainda, que repasse a informação adequada desde a fase pré-contratual a quem desejar obter o pacote sobre os diferenciais ofertados, que, por sua vez, justifiquem os valores mais elevados em comparação aos serviços básicos.

Em caso de lesão ao que prevê a legislação consumerista, é imprescindível que os indivíduos prejudicados busquem os órgãos de proteção e defesa do consumidor, a fim de que sejam tomadas as medidas cabíveis para a reparação dos danos sofridos. n