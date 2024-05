José Dirceu: A luta democrática de nosso tempo

Voltei ao Congresso Nacional no início de abril, a convite do senador Randolfe Rodrigues, depois de 19 anos - ali não pisava desde que a Câmara dos Deputados, em 2005, cassou injustamente o mandato que o povo de São Paulo havia me dado pela terceira vez. Mas o ex-presidente João Goulart e a democracia, motivos da sessão especial de que participei, mereciam a minha presença na tribuna do Senado.

Sessenta anos depois do golpe militar que tirou João Goulart do poder e instituiu o mais longo e sombrio período de nossa história, e superado o governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro com a volta do presidente Lula e do PT ao governo, a democracia ainda assim está em risco - no Brasil e no mundo.

Lá fora vemos quase 140 conflitos militares, incluindo a guerra na Ucrânia e a guerra contra o povo palestino, situações de instabilidade no Peru e no Equador, um governo de extrema direita na Argentina, o poder político e econômico dos EUA em xeque e uma Europa estagnada. No Brasil, apesar da normalidade democrática retomada com Lula, a democracia está em risco porque não avançamos em reformas estruturais de fundo para que tenhamos uma verdadeira democracia social.

Quando a democracia social deixa de existir, a democracia institucional política corre riscos. Para consolidar a democracia, portanto, nosso papel é promover uma revolução social. E uma revolução social significa promover mudanças na estrutura financeira do país, realizar uma urgente, profunda e progressiva reforma tributária como instrumento de distribuição de riqueza e patrimônio, dar prioridade à ciência, à tecnologia, à educação e à reindustrialização. É preciso avançar 100 anos em 10.

O Brasil é um país rico. Não há razão para 20 milhões de brasileiros passem fome. Não há razão para 1% da população ter a mesma renda que outros 100 milhões, ou que 10% dos brasileiros concentrem metade da renda do país, favorecidos pelo capital financeiro e pelos juros altos. Sem mudar essa realidade não teremos democracia social.

No mundo em que vivemos, os países que não têm autonomia, soberania e segurança alimentar, energética e tecnológica não sobreviverão. A nossa agenda no mundo - e o presidente Lula tem deixado isso claro - é a luta contra a fome, contra a desigualdade, pelas mudanças climáticas e pela democracia.

O Brasil não pode perder outra oportunidade histórica, agora aberta pela transição energética e climática, pelas consequências da irreversível mudança geopolítica com a ascensão de China, Índia, Rússia, Turquia e Irã como potências, pela reestruturação do capitalismo. Mas para aproveitar essa oportunidade, o país precisa de unidade interna, a fim de ter a força necessária para promover as mudanças de que precisamos. Ou seja, precisamos de um grande acordo nacional para que as forças políticas e econômicas - classes trabalhadoras, setores importantes do empresariado, as camadas médias, democráticas e progressistas - se unam em torno de um programa.

Essa é a luta democrática de nosso tempo.