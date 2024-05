Clara Reda: Arte caiada em Ubajara

Foto: Arquivo Pessoal Clara Lêda. Acadêmica da Academia de Letras dos Municípios do Estado do Ceará (Almece), Academia Feminina de Letras do Ceará (Afelce), ALA FEMININA, Academia de Letras Juvenal Galeno (Aljug), Associação de Jornalistas Escritoras do Brasil (Ajeb) e Postulante da Aula.

Nascido em Crateús, o senhor Antônio Ribeiro Neto, emigrou para Ubajara, cidade serrana da Ibiapaba, tão logo casou com dona Lenita. Desse enlace constituíram uma família de dez filhos.

Integrou-se facilmente no convívio social e fortes vínculos de amizade foram construídos, entre eles, com o vigário da paróquia, à época, Pe. Moacir, a quem prometeu pintar, na cúpula sobre o altar mor da igreja de São José a cena bíblica de Jesus no Monte das Oliveiras, no entanto, a promessa só foi honrada, anos depois, quando Pe. Moacir foi transferido para atuar numa paróquia em Natal, Rio Grande do Norte.

A arte do acordo ganhou a mesma beleza e o respeito das pinturas dos artistas europeus que encantam os olhos dos turistas que visitam os museus nos países do velho continente.

Nossa cidade tinha apenas uma pintura pública, essa, presenteada por seu Ribeiro, uma relíquia, orgulho dos ubajarenses e que, agora, não existe mais. O atual pároco contratou um pintor e mandou caiar a obra citada. Procurado para os devidos esclarecimentos argumentou ter levado o assunto para ser discutido em reunião e que o bispo da arquidiocese de Tianguá havia autorizado, mediante o argumento de problemas estruturais.

Atitude inconcebível! Arte não se destrói, se restaura.

Há poucos anos os brasileiros acompanharam o incêndio ocorrido no museu do Ipiranga em São Paulo. Desastres acontecem. A perda foi quase total, porém, o empenho de todos promoveu uma recuperação rápida e o Ipiranga já está de portas abertas para receber os visitantes.

Nossa intenção é divulgar o ocorrido, deixar nosso protesto, buscar apoio para que Jesus no Monte das Oliveiras volte a ocupar o seu lugar no templo de São José, como também, alertar os conterrâneos para que fiquem atentos com a casa paroquial. Há notícia de que o mosaico que revestia o piso já foi substituído por porcelanato e que todos os cômodos da casa, inclusive a cozinha, estão em reforma.

A população ubajarense precisa de parcerias que preservem e enriqueçam o patrimônio histórico da cidade, quando isso não acontece o povo perde a confiança. A ocorrência demonstra uma total inversão de valores, quem deveria cuidar, zelar pela tradição cultural, simplesmente a descartou.