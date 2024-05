Joyceane Bezerra de Menezes: Requisitar não é ordenar — STF julga a Lei Henry Borel

O Supremo Tribunal Federal está julgando a constitucionalidade do art.21, parágrafo 6º da Lei Henry Borel, conforme reclama a Adin nº 7.192, proposta pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (MP). Questiona-se o dispositivo que atribui à autoridade policial legitimidade para "requisitar" ao MP a propositura de ação cautelar de antecipação de produção de prova, nas causas que envolvam violência contra a criança e o adolescente. O verbo soou mal porque denota a ideia de "dar ordem" e assim, a autoridade policial estaria ordenando ao Ministério Público.

O voto do relator, ministro Fux, julga parcialmente procedente a ação para estabelecer uma interpretação conforme ao artigo mencionado. Explica que o dispositivo visa imprimir rapidez e eficiência à apuração e punição de violência contra crianças e adolescentes, permitindo que instituições, inclusive a polícia, possam provocar a atuação do Ministério Público. O objetivo final é coibir os atos lesivos à pessoa vulnerável que, devido à idade, está em desenvolvimento e deve receber proteção da família, da sociedade e do Estado. Para o Relator a interpretação cabível ao artigo é no sentido de que a autoridade policial possa solicitar e não requisitar ao Ministério Público a propositura da ação cautelar. Coube ao STF, no meio de tantas atribuições, decidir que o verbo requisitar seja interpretado como uma solicitação.

Enquanto isso, os índices de violência contra crianças e adolescentes continuam alarmantes. Segundo o Painel de Dados da Ouvidoria de Direitos Humanos, os três primeiros meses acumularam 508.978 registros de violência contra crianças e adolescentes. No primeiro semestre de 2023, foram computadas 613.184 violações de toda sorte, muitas vezes, no âmbito da família. A Lei Henry Borel tem sido um instrumento fundamental na área criminal. Paralelamente, providências cabíveis são dirigidas às varas de família, como mudança de guarda ou referência domiciliar. Segundo a Constituição, todos somos responsáveis por garantir os direitos das crianças e adolescentes, em especial, as autoridades públicas. Diante da gravidade do problema, parece picuinha provocar o STF para questionar um verbo, quando todos têm o dever constitucional de garantir a proteção desses pequenos. n