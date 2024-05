Dárdano Nunes de Melo: Impactos no turismo da catástrofe do RS

O noticiário nacional e até internacional tem dedicado boa parte do tempo a abordar o suplício pelo qual passam os milhares de gaúchos diante das enchentes que dizimou inúmeras vidas e destruiu residências, plantações, infraestruturas etc.

Várias entidades setoriais têm avaliado o prejuízo causado na agricultura, na pecuária, indústria, comercio, serviços e a infraestrutura necessita que o nível da água baixe para se quantificar economicamente o investimento para recuperação. Neste artigo tentaremos fazer uma análise desta crise no segmento do turismo.

Um parâmetro importante de impacto de crise no turismo foi a pandemia de Covid que atingiu o planeta todo inclusive o RS. O ano de 2019, antes da pandemia, o movimento turístico foi de 1,5 bilhão de pessoas no mundo e já no ano seguinte, em razão da Covid, o fluxo caiu 70% e em algumas regiões a taxa de ocupação beirou a zero.

O turismo representa 11,4% da economia mundial (OMT). Levantamentos realizados pela OIT indicam que esta atividade é responsável por 13% dos empregos no mundo. Estes dados mostram a força do turismo com impacto no Brasil e no Rio Grande do Sul, inclusive este estado brasileiro é responsável por ser o segundo polo nacional de receptivo internacional. Assim o RS tem contribuído significativamente como gerador de divisas para o Brasil e principalmente para sua economia interna.

O estado tem uma potencialidade turística invejável tanto do ponto de vista da infraestrutura, quanto dos recursos naturais e culturais, senão vejamos: As serras gaúchas com Gramado em destaque, a rota dos vinhos, a rota romântica, praia de Torres, as Ruinas de San Miguel das Missões, Cânions de Itaimbezinho, monumentos históricos de Porto Alegre, enfim, um rosário de atrativos.

Imagine o Brasil e o RS deixando de receber quase 900.000 turistas internacionais e deixando, cada um, 800 dólares por permanência. Quantos empregos perdidos? Como e quando recuperar a infraestrutura básica e turística? E o patrimônio cultural, natural e humano destruído? Além de tudo tem o impacto psicossocial que atingi a população local, investidores e turistas.