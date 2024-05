Jefferson Farias: Nossa privacidade importa

Vivemos tempos em que a digitalização permeia diversos aspectos de nossas vidas. Transações bancárias, interação em redes sociais, armazenamento de fotos e informações pessoais são exemplos de como a internet é presente e indispensável no nosso cotidiano. No entanto, junto aos benefícios da conectividade, há os perigos das falhas de segurança digital, destacando a necessidade de protegermos nossos dados e privacidade.



Um dos aspectos mais críticos da segurança digital consiste nas informações bancárias, com o aumento das transações online. Fraudes financeiras e roubo de identidade proliferam no ambiente digital, evidenciando a importância de medidas robustas de segurança cibernética, como autenticação em dois fatores e monitoramento de atividades suspeitas.



Também há riscos no mundo corporativo. Quase seis em cada 10 empresas brasileiras sofreram ataques ou incidentes cibernéticos que impediram o acesso aos seus dados em 2023, de acordo com o Índice Global de Proteção de Dados (GDPI). As empresas enfrentam ameaças cada vez mais sofisticadas, como os crescentes ransomwares, em que os criminosos bloqueiam o acesso aos sistemas das organizações e exigem resgates para liberá-los. Esses ataques podem gerar graves interrupções nos negócios e perdas financeiras.



É relevante reconhecer que a segurança digital não é uma preocupação individual, mas uma responsabilidade compartilhada entre usuários, empresas e governos. As organizações públicas e privadas devem investir em tecnologias de segurança avançadas e práticas de proteção de dados para garantir a integridade e confidencialidade das informações dos usuários. Do mesmo modo, os governos devem implementar regulamentações rigorosas e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) é um relevante avanço.



Quanto ao futuro da segurança digital, enfrentaremos desafios cada vez mais complexos à medida que a tecnologia segue evoluindo. Com a expansão da inteligência artificial e da internet das coisas, novas vulnerabilidades surgirão, exigindo soluções inovadoras. É por meio de esforços conjuntos que poderemos criar um ambiente online seguro, resguardando a privacidade e garantindo a confiança na economia digital.