Juvêncio Moreira: Meio ambiente em pauta, paralisação em foco

Foto: Arquivo Pessoal Juvencio Moreira. Advogado e geólogo, mestre em Saneamento Ambiental pela UFC e presidente da Associação dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente (Asibama).

A paralisação de parte dos serviços dos servidores ambientais no Brasil revela uma realidade frequentemente negligenciada pelo poder público e que não é de conhecimento da população: as condições precárias de trabalho dos servidores federais ambientais em todo o país e as demandas legítimas de uma categoria que há mais de uma década luta por direitos, que vão desde reestruturação das carreiras, investimento de infraestrutura, realização de novos concursos públicos, até a equiparação de tabelas remuneratórias a de outras carreiras do funcionalismo.

Engana-se quem pensa que essas dificuldades afetam apenas os trabalhadores, que deixam de desempenhar suas funções. Preterir a categoria ambiental coloca em risco a proteção de recursos naturais, fauna e flora, e processos importantes, como o cuidado com reservas naturais nas unidades de conservação e licenciamentos: ambientais de grande porte; de atividades poluidoras; e de produtos químicos e agrotóxicos.

A sociedade civil também se vê ameaçada, já que o Ibama e o ICMBio auxiliam na questão da fiscalização de fronteiras, o que acaba por desmontar esquemas como o tráfico internacional e o exercício de atividades como o garimpo ilegal e a tomada de terra de povos originários.

A decisão de paralisação de parte das atividades dos servidores ambientais não foi tomada de ânimo leve, mas sim como uma última alternativa diante da falta de diálogo e da ausência de medidas concretas, por parte do governo federal, que vem se mostrando indiferente aos pedidos, enquanto reúne-se com outras categorias.

Todos esses acontecimentos vêm se tornando pauta na mídia, mas de maneira simplória e imparcial, onde o foco mais culpabiliza os servidores pelo caos socioeconômico que falta de licenças ambientais podem trazer a economia, levando a opinião pública da população contra a classe trabalhadora.

Assim, o que os servidores das carreiras ambientais precisam neste momento é que os cidadãos enxerguem a legitimidade de nossas pautas e ajude na pressão ao governo por condições mais dignas de trabalho.