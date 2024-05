Padre Reginaldo Manzotti: Maria, mãe, intercessora e modelo da igreja

O Pentecostes é a festa que celebra a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e os discípulos de Jesus, cinquenta dias após a sua ressurreição. Nesse dia, a Igreja nasceu como comunidade de fé, esperança e amor, chamada a anunciar o Evangelho a todas as nações.

Os apóstolos haviam testemunhado a ascensão de seu Mestre e juntos aguardavam a promessa do Paráclito, o Espírito Santo.

No cenáculo, onde eles estavam reunidos, um sopro de esperança e fé se fazia presente, Maria, a Mãe de Jesus, estava ali, como uma ancora de serenidade e força para os apóstolos desorientados. Ela, que já havia recebido o Espírito Santo na Anunciação, quando concebeu o Filho de Deus, estava ali para acompanhar, interceder e animar os seus filhos na fé. Ela, que já havia experimentado a ação do Espírito Santo na Visitação, quando levou Jesus a Isabel e João Batista, estava ali para testemunhar, ensinar e servir os seus irmãos na caridade. Ela, que já havia contemplado a glória do Espírito Santo na Transfiguração, na Ressurreição e na Ascensão de Jesus, estava ali para adorar, louvar e glorificar o seu Senhor na liturgia.

São Lucas, narrou nos Atos dos Apóstolos: "Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância de um caminho de sábado. Quando chegaram, subiram ao cenáculo onde se alojavam. Eram eles: Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelota, e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus". (At 1, 12-14a)

Maria foi fundamental para fortalecer, por meio da graça do Espírito Santo, os apóstolos na edificação da Igreja que nascia naquele momento, aconselhá-los e, sobretudo, rezar em comunhão com eles.

O título de Maria, como Nossa Senhora de Pentecostes, ficou conhecido a partir da inspiração do Pe. Gilberto Maria Defina, fundador da Fraternidade Jesus Salvador. Ele faleceu em 5 de dezembro de 2004. Disse ele: "Eu nunca encontrei escrito em algum lugar onde Nossa Senhora fosse invocada como Nossa Senhora de Pentecostes. Foi um momento em que minha alma exultou de alegria por essa inspiração (...) tudo seria através de Maria, por meio de Maria, Nossa Senhora de Pentecostes nos traria na evocação de seu espírito a graça do Espírito Santo" (Pe. Gilberto Mª Defina, SJS - Autobiografia, p. 134).

Nossa Senhora de Pentecostes nos ajuda a viver o mistério da Igreja como comunhão, missão e liturgia. Ela nos ensina a acolher o Espírito Santo em nossas vidas, a confiar na misericórdia de Jesus e a sermos seus discípulos no mundo.

Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós! n