No meio do povo

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 13.05.2024: Missa na Paroquia de Nossa Senhora de Fatima na Avenida treze de maio. (Foto: Aurélio Alves/O POVO)

Tinha idealizado varias fotos para esse 13 de maio, mas ainda não tinha consegui fazer a imagem que registrasse a devoção do povo para com a santa. Mas no final da celebração, todos voltaram o olhar para o corredor central. Eu, por milagre ou por um bom posicionamento de sorte, estava ali eu, bem no meio. Quando me virei, estava vindo em minha direção Nossa Senhora de Fatima, em um altar bem alto, que faziam todos olharem para cima. Todos cantavam e tentavam chegar o mais próximo da imagem que ali passava. Naquele momento, entendi qual foto que iria contar a historia desse 13 de Maio. A emoção tocava e envolvia todos ali presentes.