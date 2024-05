Raimundo Nonato Silva Santos: O mundo digital que queremos

Vivemos um momento de deslumbramento e preocupação com o mundo digital. A invenção do computador, os microprocessadores, o surgimento da internet e sua comunidade de criadores de tecnologia, a computação em nuvem e outros avanços nos trouxeram para esse momento, marcado pela existência de redes sociais, com amplo poder de comunicação e de ferramentas com inteligência artificial generativa, ao alcance do público como se fossem algo trivial.

Já percebemos que a desinformação é um nefasto efeito colateral da velocidade e volume com que circulam as notícias nesse mundo. Também é evidente que a Justiça não pode abrir mão das vantagens trazidas pela IA como ferramenta auxiliar em seus processos de trabalho. Esses dois temas — desinformação e inteligência artificial — estão no rol de prioridades do TRE-CE.

Criamos em abril de 2024 o Programa de Enfrentamento à Desinformação Eleitoral no Ceará (Pede-CE), que passa pelo aperfeiçoamento da forma de detectar conteúdo desinformativo e aplicar sanções, mas vai muito além. A repressão aos ilícitos é necessária, mas não suficiente. Enfrentar a desinformação exige investir no empoderamento e conscientização dos eleitores e futuros eleitores, para que possam ser parte ativa nesse processo.

Com esse propósito, o TRE-CE e o IFCE desenvolveram o curso Inovação Democrática, que terá inscrições abertas ao público externo em 20/5/2024. Com 10 disciplinas e alcance de mais de 12 mil formandos, o projeto busca permitir que nossos servidores e os cidadãos cearenses compreendam melhor as tecnologias e as novas formas de agir da Justiça face a elas. Justiça 4.0, acessibilidade, sustentabilidade, fake news, deep fake, internet das coisas, votação eletrônica, inteligência artificial e outros temas serão tratados por especialistas e contextualizados para os desafios da Justiça de forma geral e da Justiça Eleitoral particularmente.

O mundo digital que queremos é inovador e também é democrático. Portanto, deve ser bem compreendido por todos e permeado de pluralismo, ampla participação e respeito aos direitos fundamentais.