Feiras: espaço substancial

Constantemente esse é um local de alegre convívio, diversidade de tipos, produtos e propósitos, onde a espontaneidade impera e faz desse espaço ímpar! Ali a pluralidade, a variedade de produtos à vista e à mão do comprador, o vai e vem de pessoas, o grito dos feirantes ofertando o seu produto, fazem desse ponto uma concorrência de igual pra igual, democrática. A olhos vistos e ouvidos que escutam a oferta, cabe ao comprador se decidir diante do colorido e variedade da mercadoria ali exposta. E a variada exposição de produtos vai desde a fruta verde ou madura, os legumes e verduras pra todo gosto, plantas de jardim, hortas, ramagens e sementes para remédio caseiro, essências variadas, lambedores para tratar de vários tipos de mazelas e moléstias; em outra ala, estão objetos, utensílios úteis para a cozinha, oficinas, e todo tipo de trabalho doméstico e manual, a se imaginar; anda-se mais um pouco e aqui e ali a multiplicidade se expande em tecidos, confecções, numa variedade de panos, vestimentas, manuais, fabricados ou não, para todos os gostos. Onde você comprou isso? Na feira, no mercado, só se encontra lá. É verdade. Alguns tipos de mercadoria é privilégio das feiras ou mercados. É uma área repleta de cheiros, sabores, sorrisos, gritos, amizade e concorrência sem subterfúgios; é um ambiente festivo e autêntico, que traz à tona nossas lembranças infanto-juvenis, interioranas, pela autenticidade e singeleza do encontro de gente, objetos, alegria e autêntica simplicidade de interação; é um encontro cultural e histórico, desde que tiveram início nos burgos medievais e daí se expandiram, e mesmo com toda tecnologia de fábricas e grandes supermercados, as feiras continuam fieis, servindo e fazendo a alegria de muitos.

É sempre espaço e motivo para novas histórias e inspiração.