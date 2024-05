O cavalo do telhado

No sertão do meu Estado, o Ceará, já houve relatos de cabras em cima dos telhados e em plena época da seca; Talvez este fato fosse uma tentativa zoológica de alguns caprinos chamarem a atenção dos políticos, quando o assunto é a falta de gestão efetiva por parte deles no correto enfrentamento das dificuldades causadas pela temporada de estio.

Quem é nordestino com tino sociológico, assim como eu sou, é capaz de identificar os bons gestores públicos e, certamente, compreende a filosofia das minhas cabras que balem em cima dos telhados, simbolizando uma ação reclamativa contra os prefeitos, vereadores, deputados e governadores, homens e mulheres, muitas vezes carentes de competência e boa vontade política para resolver os problemas oriundos do período de seca na região.

Agora coloco meu senso de observador atento ao cavalo no telhado, desta feita no sul do Brasil e por causa da abundância das chuvas e, analogamente ao caso da cabra no telhado, concluo que tanto na seca quanto na enchente, ao que parece, o perfil da maioria das autoridades brasileiras é de quem negligencia a implantação dos planos preventivos e corretivos dos efeitos da estiagem e das inundações e nem percebem o significado das cabras e cavalos em cima dos telhados, ao menos neste meu texto.