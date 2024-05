Phillipe Silveira: Reforma Tributária, IPTU e um novo paradigma na tributação municipal

A Reforma Tributária (EC 132/2023) trouxe significativas mudanças no cenário tributário brasileiro. No que diz respeito ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), uma das alterações mais impactantes é a flexibilização da atualização da base de cálculo desse imposto, possibilitando ao Poder Executivo que a aumente efetivamente, desde que observe os critérios estabelecidos em lei municipal.

Antes da Reforma, a limitação para a atualização do IPTU pelo Poder Executivo estava claramente definida, impedindo que os percentuais de aumento ultrapassassem o índice oficial de correção monetária, conforme jurisprudência consolidada tanto no STJ quanto no STF. No entanto, a nova previsão trouxe uma mudança paradigmática ao criar uma brecha para que a lei municipal autorize o Executivo a aumentar a base de cálculo acima da correção monetária, sem a necessidade de aprovação da Câmara Municipal.

É preciso analisar de maneira crítica os possíveis impactos dessa mudança. A ausência de um teto claro para o aumento da base de cálculo pode resultar em variações expressivas no valor do imposto, prejudicando os contribuintes. Ao permitir que o Executivo municipal aja de forma mais ampla na atualização do IPTU, a Reforma cria um novo cenário que demanda maior atenção por parte da sociedade.

A aprovação de leis municipais que concedam margens alargadas ao Executivo para modificar a base de cálculo pode representar um risco considerável, tornando essencial um acompanhamento ativo por parte da população. A transparência nos debates parlamentares futuros em prol da criação dessa lei e a participação cidadã como elemento de pressão e contenção de abusos emergem como elementos cruciais para garantir que os limites delineados pela legislação não sejam excessivos e respeitem princípios de equidade tributária de maneira criteriosa.

Como todas as nuances que envolvem essa Reforma, é fundamental estar atento para garantir que as iniciativas tendentes à simplificação do Sistema Tributário não resultem em um desequilíbrio, favorecendo as necessidades fiscais do Estado em detrimento dos direitos dos contribuintes.