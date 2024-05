Luis Carlos Queiroz: Fortaleza: a capital da transição energética

Foto: Arquivo Pessoal Luis Carlos Queiroz. Presidente do Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico do Estado do Ceará (Sindienergia).

Terra do sol, do mar e dos ventos, Fortaleza é a cidade das energias renováveis. Protagonista no processo global de descarbonização, nossa Capital é um celeiro de oportunidades e iniciativas exitosas que nos impulsionam, dia após dia, na caminhada para a consolidação de uma transição energética justa, limpa e sustentável. Aqui, e por todo o Ceará, a indústria e o setor de energia só crescem.

Não por acaso, somos o sétimo município no ranking brasileiro com maior potência instalada de energia solar fotovoltaica. Já em âmbito estadual, segundo mapeamento do Meu Financiamento Solar, desde o início da expansão desta fonte no País, investimos R$ 4,18 bilhões em geração própria, criando 25 mil empregos na modalidade e ocupando o segundo lugar no ranking nacional.

O cenário posto, sem sequer mencionar as previsões de investimento em hidrogênio verde e no retorno que essa iniciativa trará nos próximos anos, reforça os protagonismos do Ceará e de Fortaleza, como Capital da transição energética no País. Posição que será reiterada, no próximo mês de setembro, quando sediaremos a sexta edição do Proenergia Summit, realizado pelo Sindienergia, em parceria com a Fiec e o Sebrae.

Proporcionando um ambiente de negócios capaz de atrair grandes investidores e networking qualificado, o Proenergia 2024 ocorrerá nos dias 11 e 12, no Centro de Eventos. Na ocasião, representantes das maiores empresas e instituições ligadas ao setor, públicas e privadas, discutirão eixos como geração, transmissão, armazenamento, comercialização, mudanças climáticas, regulação, políticas públicas, mercado e investimentos em energia.

Sob o macrotema "O Mundo da Energia acontece aqui!", a expectativa é que 4 mil pessoas se envolvam em ricas palestras técnicas, painéis e debates, englobando rodadas de negócios, espaços para startups, exposições comerciais, podcasts e espaços interativos, além da entrega do Troféu Jurandir Picanço. E você, caro leitor, é nosso convidado desde já. Sinta-se à vontade para imergir no universo das energias renováveis. Para mais informações, acesse: www.proenergiasummit.com.