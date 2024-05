Socorro França: Prevenir e enfrentar

Vivemos um desafio nacional com relação à proteção de crianças e adolescentes. Isso considerando que o maior número de denúncias registradas no Disque 100, o canal oficial de denúncias de violações de Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC), é de violações contra esse público, entre elas a violência sexual.

É importante entendermos que a violência sexual contra crianças e adolescentes acontece de duas formas: o abuso e a exploração. O primeiro é definido como a exposição das vítimas a qualquer ato de natureza sexual. Já a exploração é a utilização das crianças e adolescentes para fins sexuais visando lucro, podendo acontecer em contextos de prostituição, pornografia, tráfico ou turismo com motivação sexual.

A violência sexual contra crianças e adolescentes é, muitas vezes, praticada por pessoas próximas a elas e às famílias, e por isso demanda maior atenção e sensibilidade para identificá-la. As vítimas de tal violência apresentam mudanças comportamentais, como alteração de humor e isolamento, e a qualquer mínimo sinal devemos buscar ajuda.

Por meio dos dados das denúncias feitas via Disque 100 e encaminhadas ao Observatório de Indicadores de Direitos Humanos, o OiSol, podemos identificar as principais demandas de direitos humanos. O enfrentamento m violência sexual contra crianças e adolescentes é uma delas.

Ao longo do mês de maio, direcionamos atenção especial m prevenção e ao enfrentamento ao abuso e m exploração sexual de crianças e adolescentes. Com isso, a Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih) realiza uma série de ações para mobilizar e conscientizar a população sobre como acontece a violência sexual contra crianças e adolescentes e como denunciá-la. Essas atividades integram a campanha Faça Bonito e acontecem em alusão ao 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

Todos devemos atuar juntos para prevenir e enfrentar essa violência. O Centro de Referência e Apoio m Vítima de Violência (CRAVV) da Sedih oferta apoio psicossocial e orientação jurídica aos familiares de crianças e adolescentes. Procure ajuda, denuncie possíveis casos, e contribua com a proteção dos direitos infantojuvenis, garantindo o desenvolvimento seguro e uma infância e adolescência plena. n