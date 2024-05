Érica Bandeira Machado: "Bebê Rena" e a realidade do trauma

A série Bebê Rena, disponível na Netflix, vem tendo grande repercussão e é terra fértil para a discussão sobre saúde mental. Numa era de crescentes perigos cibernéticos, Martha, uma stalker conhecida pela polícia, persegue Donny, mas o tema é apenas a ponta do iceberg de uma trama que dá visibilidade à realidade do trauma emocional e suas diferentes manifestações psicológicas.

Dono de uma identidade frágil, Donny vive imerso em incoerências entre o que pensa/faz, quer/sente. Ao receber atenção de Martha, sua carência de validação torna-se seu calcanhar de Aquiles, levando-o atenuar as perseguições sofridas, protelar a denúncia à polícia e até a sentir saudades de sua stalker.

A relação de dependência e codependência entre eles tem a função de compensar suas debilidades emocionais. Donny, anos antes, foi severamente abusado psicológica e sexualmente por um homem que ele acreditou finalmente haver reconhecido seu talento.

Sua parca estrutura psicológica, que remonta à sua história familiar, o torna alvo fácil para predadores. Martha também carrega traumas profundos, que se manifestam de forma diferente: ela se torna uma perpetradora. Do ponto de vista de uma identidade massacrada, há uma inegável identificação os personagens. No trauma, a parte ferida, inassimilável, é reprimida no inconsciente e ganha autonomia. "Dessa vez, serei amado" é a cilada que o indivíduo arma para si mesmo e que o enreda em relações que não podem oferecer o que ele busca, terminando por retraumatizá-lo.

Donny vê o malefício dos vínculos, mas não resiste a esperar do outro a consideração que ainda não desenvolveu por si mesmo. É uma mulher trans, na trama, que ressoa sua parte saudável, mostrando um caminho de autocuidado, que ele não sustenta por divergir das relações nocivas que ele conhece, mostrando como é desafiador para uma identidade ferida receber amor.

O personagem, que viveu tudo na vida real, parece encontrar cura e ressignificação no ato de contar sua história que, aparentemente "perturbadora", trata do manejo do trauma e da elaboração de experiências danosas, no caminho nada linear da busca pela saúde mental.