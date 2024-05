João Silvio Dantas de Morais : Divisa CE/PI e a questão de bom senso 2

Parte do grupo técnico criado pela PGE-CE para estudar, entender e subsidiar respostas à Ação Civil Originária em trâmite no STF sobre o litígio CE/PI, ancorando-se em fontes e documentos históricos, levantou que, desde o Período Colonial, essas linhas divisórias se baseiam no sopé ocidental da Serra da Ibiapaba como divisa natural, as "raízes da serra". Dessa forma, são entendidas como o sopé, as fraldas do relevo, como elemento que também deve ser levado em consideração para definir a divisa.

A análise de notícias de jornais, matérias de televisão e declarações fakes "bélicas" de técnicos piauienses, que desconhecem termos "básicos da ciência geográfica", não conseguem identificar o que se chama de fraldas, nascentes de uma serra ou seu sopé e não conseguem localizar ou distinguir oriente e ocidente. Erram ao analisar os memoriais descritivos da divisa, de modo equivocado, interpretando essas narrativas históricas de modo subjetivo, com parcialidade, entrecortadas e fora do contexto para justificar suas narrativas.

Tentam justificar um erro crasso geográfico ao comparar uma base cartográfica antiga com imprecisão técnica e deficiência de representação, devido às condições da época de sua construção, com levantamentos atuais, e não reconhecem que, nos mapas antigos, não havia a precisão de escala e de projeções por não ter a época o uso da ciência geodésica de construções atuais, do uso de imagens de satélites, dos sistemas GNSS de localização, da modelagem fotogramétrica de hoje.

Os piauienses, ao criarem essas narrativas "fakes", incluem ataques profissionais a técnicos do Ceará envolvidos na tarefa de tentar elucidar de modo técnico/científico e que, vale ressaltar, na sua grande maioria são "doutores professores universitários e técnicos com notório saber".

Ao passo que comentem esses erros graves e tentam descredibilizar o grupo técnico do Ceará, desacreditam até os trabalhos técnicos do IBGE, órgão federal de excelência, que possui expertise técnica para propor uma linha de divisa entre estados.

Por último, será que o Piauí continuará com esse mesmo posicionamento quando sair o resultado do trabalho técnico do Exército Brasileiro? Serão contrários ao resultado desse importante ente da federação e os considerarão incapacitados para realizar tais trabalhos?