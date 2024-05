Léo Couto: O desafio da transparência com os recursos públicos em Fortaleza

O consórcio público é um instrumento fundamental para a realização de diversas ações de competências públicas. Por meio desses acordos, busca-se garantir a prestação de serviços e ações conjuntas que visem ao interesse coletivo e aos benefícios públicos. No entanto, em Fortaleza, o aumento excessivo no valor dos contratos de consórcios públicos tem causado estranheza devido ao considerável aumento no teto de gastos destinado a essas parcerias, envolvendo tanto o setor público quanto o privado.

A administração atual criou dois consórcios para a prestação de serviços na cidade. O primeiro, no valor de R$ 143 milhões, foi estabelecido em 2018 e encerrou suas atividades no final de 2023. Já o segundo, iniciado também no final do ano passado, saltou para R$ 233 milhões e apenas mudou de nome, mantendo as mesmas empresas favorecidas. Esses dados representam um aumento de aproximadamente R$ 90 milhões no teto de gastos destinado a esses consórcios.

E o mais absurdo é que os R$ 90 milhões destinados para aumentar a produtividade, paradoxalmente, resultaram em uma redução no volume de quilômetros trabalhados.

Entre os dados mais alarmantes, destacam-se os serviços de obstrução das bocas de lobo na capital. Com base no "novo consórcio", houve uma diminuição na quantidade dessas intervenções. O segundo semestre de 2023 deveria ter sido marcado por um aumento nas obras de prevenção para as chuvas, mas houve uma redução nos serviços e a possibilidade de aumento dos gastos.

Como agentes públicos, eleitos pela população, é crucial cobrar transparência e fiscalização rigorosa dos recursos públicos. O ano de 2024 será marcado pelas eleições municipais, e com o dinheiro público não se brinca.

A capital cearense já arrecadou R$ 120 milhões com a Taxa do Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (TMRSU). Cobrada desde abril de 2023, a "taxa do lixo" deveria ser utilizada pelo poder público para pagar os serviços de coleta, transporte e descarte dos resíduos vinculados a imóveis. Perante esse investimento significativo, encerro minhas palavras com mais um questionamento: para onde está indo esse dinheiro, diante de tantos recursos direcionados para o mesmo fim?