Carolina Barreto: Mudanças no código civil

As propostas de mudanças no Código Civil refletem uma sociedade em constante evolução, buscando adaptar as leis às novas realidades e necessidades dos brasileiros. Entre as mais notáveis propostas, destaca-se a inclusão da herança de redes sociais e milhas aéreas, reconhecendo a importância crescente desses ativos digitais na vida contemporânea. No mundo atual, as redes sociais são mais que plataformas de comunicação: são repositórios de memórias e patrimônio emocional. Muitas vezes, as contas em redes sociais contêm informações valiosas, como fotografias, mensagens e histórias pessoais, que têm um valor intrínseco para os entes queridos do falecido.

Reconhecer a herança digital como parte do patrimônio de uma pessoa é, portanto, uma medida importante para garantir que seus desejos sejam respeitados e seus ativos digitais sejam distribuídos de acordo com sua vontade. Outra proposta de mudança está na substituição do termo "direito de família" pelo mais inclusivo "direito das famílias", o que reflete uma compreensão mais ampla das diversas formas de convivência e estruturas familiares presentes na sociedade moderna. Isso reconhece e protege os direitos de todas as famílias, independentemente de sua configuração.

Outra mudança significativa é a atribuição de estado civil para aqueles que vivem em união estável, garantindo-lhes direitos e reconhecimento legal conforme sua configuração conjugal. Isso promove a igualdade e a justiça para todos os indivíduos, independentemente do tipo de relacionamento que escolham.

Quanto ao reconhecimento de filiação, a proposta de que o nome do pai seja incluído na certidão de nascimento da criança mesmo sem o consentimento para o teste de DNA é uma medida importante para proteger os direitos das crianças e garantir o apoio paterno. Essa medida visa garantir que os pais assumam suas responsabilidades parentais, mesmo quando relutantes em fazê-lo voluntariamente.

Em suma, as mudanças propostas no Código Civil visam aprimorar a legislação para refletir as transformações sociais e garantir a proteção dos direitos e interesses de todos os cidadãos, promovendo assim uma sociedade mais justa e inclusiva. É essencial que a gente acompanhe essas propostas que visam proteção de direitos e uma atualização do que é hoje nossa sociedade.