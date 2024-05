José Guimarães : Periferia Conectada, uma revolução do governo que começa em Fortaleza

Não podemos deixar de exaltar e divulgar aos quatro cantos do nosso estado a mais recente investida do presidente Lula no Ceará. Com nossa articulação na liderança do governo e através do BNDES, será oferecida internet 5G de alta velocidade nas periferias de Fortaleza e na Região Metropolitana. Um projeto pioneiro no mundo e que terá força total no nosso estado.

Estamos falando do programa Periferias Conectadas, que irá beneficiar 168 comunidades, com mais de 200 mil pessoas podendo ter acesso a este serviço de alta qualidade a preços populares, uma verdadeira revolução na oferta de internet banda larga de alta velocidade em Fortaleza, Maracanaú e Caucaia.

Na prática, será ofertado planos de 30 Gigabytes (GB) por R$ 29 por mês, essa configuração de plano 5G é oferecida no mercado ao custo mensal de R$55, em média.

Não posso deixar de exaltar o trabalho e a militância pela universalização da internet, do presidente do BNDES, o companheiro Aloizio Mercadante, que desde 2007, enquanto senador, propôs internet em todas as escolas do país.

Esse é um dos muitos marcos do nosso governo no que se refere ao investimento no futuro, principalmente dos nossos jovens de baixa renda que passarão a ter acesso mais fácil a esse tipo de serviço.

O projeto tem um financiamento aprovado pelo BNDES de R$146,1 milhões por meio do Programa BNDES FUST - que é o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST), voltado à universalização de acesso à banda larga 5G em periferias e favelas.

O nosso governo colocou como uma das prioridades o uso do Fust para fazer a inclusão digital de escolas e favelas. Essa iniciativa contribui para redução de desigualdades regionais no acesso à banda larga e cria oportunidades de inserção digital...

É assim que nós olhamos para o futuro com a certeza de que, em pouco tempo, iremos avançar significativamente para conectar as periferias, os bairros mais afastados e democratizar o acesso à internet de qualidade. Sou um defensor da causa.

Na Câmara, apresentei o PL 3967/2020 que em resumo disponibiliza um pacote de dados móveis a estudantes da rede pública e privada da educação básica, fundamental e ensino médio. Além do PL 3700/2021, que obriga aos provedores de internet moderarem discursos de ódio.