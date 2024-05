Vicente Flávio Belém Pinho: Convivência e esperança

Para não sermos tragados pela conjuntura, o Papa Francisco sugere vários princípios para as contendas reais na sociedade atual. Destaco dois: o tempo é superior ao espaço e a unidade prevalece sobre o conflito.

Perseverança, fé, paciência e criatividade compõem a riqueza do primeiro preceito. Não se altera a realidade social profundamente com a chegada ao poder pela via da "tomada do palácio", nem mesmo com a conquista de outros espaços de poder. Aqui se constroem pontes de ligação a um projeto maior e se criam processos permanentes. A utopia se aproxima e o imediatismo se desloca.

Aconselha-se a ideia do trabalho paciente, continuado, em andamento até quando parece estar parado. Espaço no sentido de bloqueio circunstancial que precisa de vento como tempo para se descomprimir e seguir rompendo limites. Nenhuma conquista momentânea na dimensão social é maior que a continuidade do processo, conforme a Exortação Apostólica Evangelii Gaudium (PAPA, 2013, NR 222 a 225). É um duto democrático e de bom senso que está a nos faltar.

Sobre o segundo princípio: tensões, divergências e conflitos podem compor as partes que estão no cotidiano das pendengas sociais. Como exercício de liberdade precisam ser consideradas e podem construir um novo elemento como resultado orientador para a continuidade do processo social. A unidade é um princípio importante para que não se estabeleça a dicotomia sempre cruel de vencidos e vencedores. Enfim: o que antes era contenda se transforma em superação. (PAPA, 2013, NR 226 a 230). Quase um jogo de ganha-ganha.

São da natureza humana atitudes de grandeza e mesquinharia – viver esta contradição abrigados por uma pista de luz é uma necessidade histórica para a sobrevivência de uma esperança resolutiva. Vamos vivenciá-la!

Há, ainda, outros dois princípios valorizados pelo Papa Francisco que podem ter grande incidência sobre os desafios políticos da atualidade : a realidade é mais importante que a ideia e o todo é superior à parte. Mas é assunto para um próximo artigo!