Guilherme Sampaio: Trabalho de Cuidado, antigas questões e novas visões

Nos últimos tempos, tem sido frequentes as referências ao Trabalho de Cuidado nos meios de comunicação e trabalhos acadêmicos. O tema ganha reconhecimento e traz consigo algumas questões como por exemplo: quem cuida? por que cuida? Quem cuida da cuidadora ou do cuidador?

Uso a palavra "reconhecimento" porque até chegarmos à proliferação das atuais abordagens sobre o tema, tudo que envolvia o trabalho de cuidado parecia ocultado para uma parcela significativa da população. É como se o cuidado não existisse ou, existindo, não tivesse valor, restando aos núcleos familiares o dever de cuidar do seu cuidado.

Seria possível que tantas pessoas em todo o mundo, majoritariamente mulheres, tivessem a existência e importância real de seu trabalho negligenciadas? Sim, infelizmente é possível.

A captura do cuidado como trabalho foi pulverizada em diversas lutas, enfraquecida pela deficiência de políticas públicas específicas que as unissem para reconhecer a dimensão de totalidade deste trabalho. A ação dos profissionais da assistência social e as históricas lutas das mulheres por igualdade de condições impuseram um ponto de inflexão na busca de garantia da reprodução e sustentabilidade não só das famílias isoladamente, mas da economia como um todo.

Estas lutas alertam: sem os trabalhos de cuidado, como a sociedade se reproduziria? Até que ponto é justo que as famílias, principalmente as menos favorecidas, resolvam sozinhas seus cuidados e cuidadores? Até onde e quando as mulheres serão sempre as principais pessoas "destinadas" para os cuidados?

As respostas a estas indagações são urgentes. Cabe à política pública assumir seu papel. No Brasil, o presidente Lula ainda no início de seu governo determinou a formatação da Política Nacional de Cuidados que deve ser apresentada neste mês de maio.

Nosso Governo do Ceará se antecipa e prepara, através da Secretaria do Trabalho/Funcap, diagnóstico em algumas comunidades de Fortaleza para, a partir deste, realizar inferências e, de forma apropriada e real, seguir a orientação nacional. Seguimos na luta por um arcabouço legal para a política estadual. Estamos apenas no começo.