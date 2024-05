Renata Marinho Paz: Um avanço para as vítimas de crimes sexuais

No último dia 23 de maio, o Supremo Tribunal Federal determinou a proibição da desqualificação de mulheres vítimas de crimes sexuais em audiências judiciais e investigações, considerando que a exploração da vida íntima das vítimas seria uma violação da constituição federal.

A decisão da corte é celebrada como um avanço: num país onde impera o machismo estrutural e a cultura da violência contra mulheres, em que a uma menina ou mulher é estuprada a cada 10 minutos, em que as redes sociais são dominadas por comentários/julgamentos a respeito da vida de suas condutas, este fato precisa, efetivamente, ser comemorado.

Se por um lado celebramos, por outro, paira a sensação de ter que lidar com o absurdo de, em pleno século XXI, ser necessário regular o que seria elementar. Ainda é comum culpar as mulheres pelas violências sofridas. "A roupa que ela usava era provocante". "O que ela estava fazendo na rua naquela hora"? "Ela exagerou na bebida"; "Ela não se dava ao respeito". O que nos leva a celebrar absurdos também nos faz repetir clichês: roupas não estupram, bebidas não estupram. A vítima não é culpada. Quem estupra é o violador e é ele quem deve ser responsabilizado.

Resta-nos ficar atentas para que essa decisão seja posta em prática de maneira efetiva, e torcer para que contribua para que as meninas e mulheres se sintam menos vulneráveis e mais acolhidas para denunciarem as agressões sofridas. No campo do desejo e da atuação política, esperamos que ela contribua para a luta contra a violência sexual, cujo caminho passa, obrigatoriamente pela educação.

Enquanto isso, nossos senadores parecem brincar com o problema, ao aprovarem o projeto de castração química voluntária para estupradores, prática questionável e ineficaz. Mas isso é assunto para outra discussão.