Vamos falar dos professores e professoras?

É muito provável que a maioria das pessoas que estão lendo este texto já tiveram, ou ainda têm, um contato muito próximo com um professor ou professora, pelo simples fato de terem tido a oportunidade de aprender a ler com esses profissionais que muitos consideram essenciais. Destacam-se, especialmente, os políticos, que frequentemente afirmam que os professores são fundamentais para o país, mas que, muitas vezes, carecem do mínimo necessário.

Os resultados de uma recente pesquisa realizada pelo Instituto Semesp com 444 docentes das redes pública e privada, do ensino infantil ao médio, de todas as regiões do país, entre 18 e 31 de março de 2024, são preocupantes. Os dados mostram que 79,4% dos professores entrevistados já pensaram em desistir da carreira de docente. Em relação ao futuro profissional, 67,6% se sentem inseguros, desanimados e frustrados.

Entre os principais desafios citados pelos professores estão: falta de valorização e estímulo da carreira (74,8%), falta de disciplina e interesse dos alunos (62,8%), falta de apoio e reconhecimento da sociedade (61,3%), falta de envolvimento e participação das famílias dos alunos (59%) e a violência, com mais da metade dos respondentes (52,3%) relatando já ter passado por algum tipo de violência enquanto desempenhavam sua atividade como professor.

Ao analisarmos esses dados, não é nenhuma surpresa que a grande maioria dos jovens brasileiros não demonstra interesse na carreira docente. Eles não querem se tornar professores e acabar tendo que conviver com baixos salários, superlotação das salas de aula, alto nível de adoecimento, entre tantas outras dificuldades.

Segundo matéria publicada pela Carta Capital, em um país no qual o acesso ao ensino superior ainda é um privilégio para poucos, chama atenção o fato de sobrarem cadeiras vazias nos cursos de licenciatura. Nas universidades públicas, 26,4% das vagas estão ociosas, porcentual que atinge 32,45% nas instituições privadas, um claro sintoma do desprestígio da carreira docente no Brasil.

Qual o risco que corremos? Nosso futuro está fortemente ameaçado. Sim!

É fundamental que a sociedade reconheça e valorize o trabalho dos professores, promovendo políticas públicas que melhorem suas condições de trabalho e garantam uma remuneração justa. A valorização da carreira docente passa também pelo respeito e reconhecimento do papel transformador que esses profissionais desempenham na vida de seus alunos.

Ao refletir sobre a situação atual dos professores, é necessário pensar em soluções que envolvam todos os setores da sociedade, incluindo governo, empresas e a comunidade em geral. Investir na educação é investir no futuro do país, e isso começa pela valorização dos profissionais que estão na linha de frente deste processo.

Precisamos fazer isso com a máxima urgência, antes que os nossos professores entrem em extinção e, com eles, a nossa sociedade.